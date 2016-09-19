Верховная Рада признает выборы в ГД РФ нелегитимными

Фракция партии «Народный фронт» внесла в Верховную Раду Украины предложение о признании выборов в Госдуму РФ нелегитимными из-за проведения голосования в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Лидер партии Арсений Яценюк призвал прочие фракции присоединиться и поддержать это постановление.

Спикер МИД Украины Марьяна Беца накануне заявила, что выборы в Госдуму РФ нарушают международное право, так как проводятся на территории Крыма.

«Мы также исходим из того, что любые результаты этих выборов являются ничтожными и призываем мир не признавать легитимность указанных выборов, легитимность т.н. представителей и легитимность Государственной Думы, и считаем, что нужно усилить санкционное давление на всех причастных к проведению указанных выборов», — заявила она.

Напомним, 10 сентября украинские власти потребовали от России отказа от думских выборов в Крыму. Выполнение этого условия стало бы поводом для разрешения киевских властей на проведение выборов в дипмиссиях РФ на территории Украины.

«Проведение выборов депутатов Государственной Думы России в помещениях российских диппредставительств на территории Украины возможно исключительно после отказа российской стороны от проведения выборов на оккупированных территориях Украины, а также после исключения из федеральных списков кандидатов в депутаты… [людей], включенных в региональные группы» в Крыму и Севастополе», — было сказано в сообщении МИД.