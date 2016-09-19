Полковник МВД Захарченко переведен в СИЗО «Лефортово»

Адвокат замначальника управления «Т» управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко Юрий Новиков сообщил, что его подзащитного перевели из изолятора временного содержания на Петровке, д.38 в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает ТАСС.

«Захарченко перевели из изолятора временного содержания на Петровке в СИЗО "Лефортово"»,— цитирует ТАСС адвоката.

Зампред столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева встречалась накануне с Дмитрием Захарченко, сообщает агентство РИА Новости.

«Он говорит, что боится перевода в СИЗО… Он вообще многого боится — даже попросил свою жену, чтобы она поставила видеокамеры в доме на случай, если ему изменят меру пресечения на домашний арест», — заявила Меркачева.

Напомним, что ранее адвокат Захарченко заявил о желании подзащитного «рассказать все». Новиков заверил, что раскрытие новых обстоятельств дела на заседании суда 22 сентября является личной инициативой Дмитрия Захарченко.

Полковник полиции Захарченко был задержан 8 сентября по подозрению в получении взятки в размере 7 млн рублей. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, а также подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В ходе расследования у него были изъяты денежные средства на общую сумму более 8,5 млрд рублей.