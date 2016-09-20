Глава Крыма Сергей Аксенов отказался от думского мандата

Глава Крыма Сергей Аксенов, возглавлявший партийный список регионального отделения «Единой России» на прошедших выборах депутатов Госдумы, отказался от своего мандата, передает «Интерфакс».

«Я не планирую быть депутатом Госдумы. От мандата отказываюсь», — заявил во вторник Сергей Аксенов. Он добавил, что видит основной своей задачей до 2019 года «решать крымские вопросы».

По мнению главы республики, больше шансов «отправиться на работу в Госдуму» у прошедших вместе с ним по списку ЕР от Крыма первого вице-премьера правительства Михаила Шеремета, вице-премьера Руслана Бальбека и прокурора Крыма Натальи Поклонской.

По итогам выборов 18 сентября Республика Крым и город федерального значения Севастополь впервые будут представлены в нижней палате российского парламента. Кандидаты от ЕР победили на всех трех одномандатных округах. По федеральным спискам 5-ти процентный барьер в Крыму также преодолели ЛДПР и КПРФ.

Ранее 20 сентября Верховная Рада Украины признала нелегитимными выборы в Госдуму РФ из-за проведения голосования в Крыму, который киевские власти считают «временно оккупированной территорией».