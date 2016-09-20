Президент Киргизии ушел в отпуск по медицинским показаниям

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев ушел в краткосрочный отпуск в связи с необходимостью прохождения медицинского обследования. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

Предположительно отпуск продлится с 20 сентября по 1 октября.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с сердцем Атамбаев был вынужден отменить запланированное участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.