20 сентября 2016, 11:27
Президент Киргизии ушел в отпуск по медицинским показаниям
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев ушел в краткосрочный отпуск в связи с необходимостью прохождения медицинского обследования. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.
Предположительно отпуск продлится с 20 сентября по 1 октября.
Ранее сообщалось, что из-за проблем с сердцем Атамбаев был вынужден отменить запланированное участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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