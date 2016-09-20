СМИ сообщили о госпитализации президента Киргизии

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев госпитализирован в Турции. Глава республики находится в одной из больниц на Эгейском побережье. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации Атамбаева. «Нет, данных нет. Мы желаем скорейшего выздоровления Алмазбеку Шаршеновичу», — цитирует Пескова агентство RT News.

Ранее сообщалось, что глава Киргизии ушел в отпуск по медицинским показаниям, а также не смог принять участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.