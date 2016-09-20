20 сентября 2016, 13:37
СМИ сообщили о госпитализации президента Киргизии
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев госпитализирован в Турции. Глава республики находится в одной из больниц на Эгейском побережье. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации Атамбаева. «Нет, данных нет. Мы желаем скорейшего выздоровления Алмазбеку Шаршеновичу», — цитирует Пескова агентство RT News.
Ранее сообщалось, что глава Киргизии ушел в отпуск по медицинским показаниям, а также не смог принять участие в 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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