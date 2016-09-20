ВС РФ запретил «Аум Синрикё»

Верховный суд России запретил деятельность в стране религиозного объединения «Аум Синрикё», сообщает «Интерфакс».

С соответствующим ходатайством в суд обратилась российская Генпрокуратура. Заявление ведомства было удовлетворено по итогам заседания ВС РФ, прошедшего в закрытом режиме.

В 1987 году секту «Аум Синрикё» создал Тидзуо Мацумото, который взял псевдоним Сёко Асахара. Секта печально известна тем, что в марте 1995 года ее члены распылили зарин в токийском метро, в результате 13 человек погибли и 6,3 тысячи пострадали.