20 сентября 2016, 12:22
ВС РФ запретил «Аум Синрикё»
Верховный суд России запретил деятельность в стране религиозного объединения «Аум Синрикё», сообщает «Интерфакс».
С соответствующим ходатайством в суд обратилась российская Генпрокуратура. Заявление ведомства было удовлетворено по итогам заседания ВС РФ, прошедшего в закрытом режиме.
В 1987 году секту «Аум Синрикё» создал Тидзуо Мацумото, который взял псевдоним Сёко Асахара. Секта печально известна тем, что в марте 1995 года ее члены распылили зарин в токийском метро, в результате 13 человек погибли и 6,3 тысячи пострадали.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое