Военная авиация Петербурга поднята по тревоге

Стартовали летно-тактические учения военной авиации Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу округа.

«Авиабаза армейской авиации Западного военного округа, дислоцированная в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, приведена в высшие степени боевой готовности в рамках начавшегося летно-тактического учения», – цитирует сообщение пресс-службы агентство.

В течение четырех дней учений летчики совершат около 30 вылетов ежесуточно на вертолетах Ми-8, Ми-24 и Ми-35. Будут произведены боевые запуски неуправляемых авиационных ракет, стрельбы из 23-мм пушек и 12,7-мм пулеметов по целям на специализированном полигоне.

Целью учений является совершенствование летного мастерства экипажей военной авиации, а также применения вертолетной техники.