Московский арбитраж признал банкротом Первый Чешско-Российский банк

Первый Чешско-Российский банк (ПЧРБ) признан банкротом. О решении Арбитражного суда Москвы сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В ноябре 2014 года ПЧРБ выдал кредит размером 9 млн евро французской партии «Национальный фронт». Лидер партии, Марин Ле Пен, признавала, что французские банки отказались кредитовать «Национальный фронт».

В марте 2016 года Центробанк назначил в ПЧРБ временную администрацию. Были полностью ограничены операции банка через систему электронных платежей. Такое решение было принято в связи с неадекватной оценкой руководством банка принятых рисков, что привело к полной потере собственных средств. При этом руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации деятельности организации.

1 июля 2016 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПЧРБ.