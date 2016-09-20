Подозреваемому во взрыве в Нью-Йорке предъявили обвинения по семи пунктам

Арестованному по делу о взрыве в Нью-Йорке уроженцу Афганистана Ахмаду Рахами предъявлены обвинения по семи пунктам, сообщает Reuters со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах.

По информации прокуратуры, пять обвинений касаются «попытки покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов», два других — «незаконного владения огнестрельным оружием». Таким образом, пока обвинения ограничиваются обстоятельствами задержания 28-летнего мужчины, проведенного в городе Линден и сопровождавшегося ранением двух полицейских. Сам подозреваемый получил ранение в плечо.

Судом также был определен залог в 5,2 млн долларов за освобождение подозреваемого.

18 сентября на Манхэттене произошел взрыв, в результате которого пострадали 29 человек. Днем позже перед массовым благотворительным забегом в Нью-Джерси сработала самодельная бомба. В результате взрыва никто не пострадал. Кроме того, в понедельник на железнодорожной станции Элизабет в штате Нью-Джерси были найдены пять взрывных устройств. Одно из них сработало в тот момент, когда полицейский робот пытался их обезвредить. Позже президент США Барак Обама заявил, что расследование инцидентов в Нью-Йорке и Нью-Джерси идет стремительно.