Анджелина Джоли подтвердила развод с Брэдом Питтом

Адвокат голливудской актрисы Анджелины Джоли Роберт Оффер подтвердил, что она подала заявление о разводе с актером Брэдом Питтом. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Оффер заявил, что решение о разводе Джоли приняла «в интересах здоровья семьи». Сообщается, что причиной разрыва стали непримиримые разногласия с Питтом в подходе к воспитанию детей.

Анджелина Джоли просит сохранить за ней опеку над шестерыми детьми, а Питту предоставить право их посещения.

Адвокат актрисы также подчеркнул, что сама Джоли отказалась от официальных комментариев.

Ранее СМИ сообщали о предстоящем разводе пары, однако официального подтверждения не было.