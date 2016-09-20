На участников погрома на избирательном участке в Дагестане завели уголовное дело

Старший помощник руководителя СУ СКР Дагестана Расул Темирбеков сообщил о возбуждении уголовного дела о воспрепятствовании работе избирательной комиссии на избирательном участке, пишет «Интерфакс».

«По версии следствия, 18 сентября примерно в 19 часов в селе Большой Гоцатль Хунзахского района группа неустановленных людей ворвалась в помещение участковой избирательной комиссии № 1669, разбила урну для голосования, порвала бюллетени и скрылась», — рассказал он.

Темирбеков также сообщил, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшедшего, допрашиваются очевидцы, и проводятся прочие следственные действия, направленные на установление виновных и привлечению их к уголовной ответственности.

Напомним, 18 сентября стало известно, что в время драки в Большом Гоцатле был уничтожены почти две тысячи бюллетеней. Кроме того, появилась информация о том, что урны для голосования были вскрыты еще до его окончания.