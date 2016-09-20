В Чехии задержали лидера арт-группы «Война»

Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников задержан чешской полицией, сообщает Hospodařské noviny.

По информации издания, Воротников был задержан еще 18 сентября в результате проверки документов.

Весной 2011 года Воротников стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти. Летом того же года его объявили в международный розыск.