СМИ анонсировали развод Брэда Питта и Анджелины Джоли

Одна из самых известных пар Голливуда, актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли готовятся к бракоразводному процессу, сообщает The Hollywood Gossip со ссылкой на источники.

Как пишет издание, поводом для развода стала поездка Питта с друзьями в Хорватию вместо семейного досуга с женой и детьми. По другим данным, у Питта роман с актрисой Марийон Котийяр, из-за которого Джоли и подала на развод.

СМИ утверждают, что супруги уже начали консультации с юристами. Официального подтверждения данной информации нет.

Отметим, что слухи о разводе Питта и Джоли появляются не в первый раз, однако до сих пор они ни разу не подтверждались.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в августе 2014 года. У пары шестеро детей, трое приемных и трое родных.