20 сентября 2016, 09:24
СМИ анонсировали развод Брэда Питта и Анджелины Джоли
Одна из самых известных пар Голливуда, актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли готовятся к бракоразводному процессу, сообщает The Hollywood Gossip со ссылкой на источники.
Как пишет издание, поводом для развода стала поездка Питта с друзьями в Хорватию вместо семейного досуга с женой и детьми. По другим данным, у Питта роман с актрисой Марийон Котийяр, из-за которого Джоли и подала на развод.
СМИ утверждают, что супруги уже начали консультации с юристами. Официального подтверждения данной информации нет.
Отметим, что слухи о разводе Питта и Джоли появляются не в первый раз, однако до сих пор они ни разу не подтверждались.
Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в августе 2014 года. У пары шестеро детей, трое приемных и трое родных.
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