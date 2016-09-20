Очередные учения ШОС «Мирная миссия» пройдут в России

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Истраков рассказал, что следующие учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия» пройдут в России в 2018 году. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«В ходе совещания начальников Генеральных штабов стран-государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было решено, что следующее совещание, а также учения "Мирная миссия" состоятся в 2018 году в Российской Федерации», — заявил Сергей Истраков.

На совещании также обсуждались военно-политическая обстановка в регионе и меры борьбы с терроризмом. Особенно подчеркивалась необходимость консолидации усилий оборонных ведомств с целью противодействия угрозам безопасности.

«На сегодняшний день антитеррористическое направление деятельности организации успешно развивается, как в рамках сотрудничества оборонных ведомств, так и по линии специальных служб и других государственных органов, принимающих непосредственное участие в решении вопросов борьбы с новыми вызовами и угрозами», — подчеркнул первый заместитель начальника Генштаба ВС Киргизской республики Кубанычбек Орозматов.

Учения стран ШОС «Мирная миссия — 2016» проходят в Киргизии с 15 по 21 сентября.