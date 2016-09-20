Назначен новый командир войск ЮВО

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Дворникова командующим войсками Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе округа.

Ранее Дворников возглавлял российские войска в Сирии.

Должность командира российских войск в Сирии генерал-полковник занимал с сентября 2015 года, однако в июле 2016 года был переведен в Россию и с этого времени исполнял обязанности командующего войсками ЮВО.