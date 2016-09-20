20 сентября 2016, 11:55
Назначен новый командир войск ЮВО
Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Дворникова командующим войсками Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе округа.
Ранее Дворников возглавлял российские войска в Сирии.
Должность командира российских войск в Сирии генерал-полковник занимал с сентября 2015 года, однако в июле 2016 года был переведен в Россию и с этого времени исполнял обязанности командующего войсками ЮВО.
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