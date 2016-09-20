СМИ узнали о возможном возвращении ЕБРР в Россию

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность возобновления кредитования российских проектов в 2017 году, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на близкие банку источники.

Один из собеседников издания сообщил, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании акционеров банка в конце декабря этого или начале января следующего года. Представители некоторых стран высказались за полное возвращение в Россию.

«Дело в том, что российский рынок довольно емкий, и ЕБРР по-прежнему управляет здесь значительным портфелем инвестиций — около 5 млрд долларов. Большинство кредитов долгосрочные, на 5–10 лет», — пояснил собеседник издания.

В свою очередь, представитель банка в России и СНГ Антон Усов и Мирэкономразвития РФ эту информацию комментировать отказались.

Другой источник издания сообщил, что ЕБРР собирается сначала оценить состояние российской экономики. В частности, будут учтены макроэкономический прогноз Regional Economic Perspectives, презентация которого состоится в ноябре, и отчет Transition Report.

В начале июля 2016 года СМИ сообщили, что российская сторона уведомила ЕБРР о намерении предпринять правовые шаги в связи с заморозкой инвестиций банка в Россию. Позже стало известно, что председатель совета управляющих ЕБРР получил письмо от российской стороны о внутренней трактовке процедур банка.

19 июля 2016 года СМИ сообщили, что Совет директоров ЕБРР рассмотрел обращение РФ в связи с приостановкой инвестиционной деятельности банка в стране. В банке назвали обращение «одним из этапов взаимодействия», однако подчеркнули, что возобновление инвестиций в большей степени зависит от возможной отмены санкций.