Заявки на рейсы в Египет подали две российские авиакомпании

Две российских авиакомпании запросили у Росавиации разрешение на выполнение регулярных рейсов в Египет. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Компания «ИрАэро» планирует летать из Омска в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Pegas Fly («Икар») намерен выполнять рейсы из подмосковного международного аэропорта Жуковский в эти же два города, и в Каир.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко допустил возвращение российских туристов в Египет во второй половине октября.

«Весь механизм реализации должен быть проработан до октября, и если все пойдет по плану, то будут и первые полеты», — предположил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.