ЕС и США признали выборы в Госдуму с оговорками

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не признает выборы в Госдуму РФ на территории Крыма. Заявление Могерини опубликовано на официальном сайте европейского внешнеполитического ведомства.

Могерини напоминает: «Европейский союз не признал нелегального присоединения Крыма и Севастополя к Российской Федерации, поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове».

В целом выборы в Госдуму РФ были прозрачными, однако вызовы для демократических обязательств сохраняются, говорится в заявлении: «Мы ожидаем от российских властей, что они сделают все возможное, чтобы проявить внимательное отношение к этим замечаниям, в соответствии с рекомендациями БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека)».

Транспарентность думских выборов отметили также в Госдепартаменте США. Официальный представитель ведомства Джон Кирби при этом заявил: «Мы признаем, что ЦИК России провел выборы прозрачно, но мы обращаем внимание на выводы в отчете, что "избирательная среда была негативно затронута ограничением фундаментальных свобод и политических прав, строгим контролем над СМИ и ужесточением контроля над гражданским обществом" (имеется в виду отчет наблюдателей БДИПЧ и ОБСЕ – прим. "Полит.ру") (цитата по РИА Новости).

Напомним, в ОБСЕ заявили о многочисленных нарушениях процедурных норм и отметили случаи предвзятого отношения в органах власти в ходе парламентских выборов в России.

Движение «Голос», в свою очередь, отметило «круизные голосования» и попытки вброса бюллетеней, нарушения при голосовании по открепительным удостоверения и на дому, а также ряд других нарушений.