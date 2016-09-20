Fitch объяснило низкую явку на выборах в Госдуму

Международное рейтинговое агентство Fitch представило собственное объяснение низкой явки на прошедших 18 сентября выборах в Госдуму. Аналитики Fitch предположили, что российские граждане разочарованы проводимой экономической политикой государства. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

В сообщении говорится, что сокращение зарплат, пенсионных выплат и субсидий вызвало разочарование населения России и в конечном итоге вылилось в низкую явку на выборах (менее 50%). При этом отклонение от заявленных макроэкономических и бюджетных целей РФ может сыграть негативную роль при оценке кредитного рейтинга страны, подчеркивают в агентстве.

Прогнозы агентства сводятся к тому, что по итогам 2016 года дефицит бюджета РФ составит 3,9% ВВП, а в 2017 году — 2,8%.

Агентство готово повысить кредитный рейтинг России в случае обеспечения властью сокращения бюджетных расходов, однако выражает опасение, что в преддверии президентских выборов 2018 года планы по их снижению могут быть не выполнены.

Отметим, в Кремле не считают явку на выборах в Госдуму низкой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что процент проголосовавших выше, чем в среднем по Европе.

