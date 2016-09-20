Жители Забайкалья продавали ЦРУ выдуманные секретные данные
Двое жителей Забайкальского края пытались продать Центральному разведывательному управлению США (ЦРУ) якобы секретные данные, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Как выяснилось в ходе проверки, житель забайкальского города Борзи в 2015 году написал в ЦРУ письмо с предложением продать ведомству секретную информацию о российских Вооруженных силах. В ответ ЦРУ направило мужчине вопросы, интересующие американскую сторону. Россиянин привлек своего знакомого, проходившего срочную службу в российской армии, при этом не имевшего доступа к секретным данным. В ФСБ подчеркивают: «Все сведения они придумывали».
Впоследствии российские спецслужбы пресекли контакты жителей Борзи с ЦРУ: «Поскольку молодые люди никаких секретов в ЦРУ не передали, от уголовной ответственности их освободили и вынесли предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления. Оснований для возбуждения уголовного дела в данном случае не было, так как жители Борзи носителями секретов не являются».
Денег россияне так и не получили, отмечают в ФСБ. Там также выразили удивление тем, что в ЦРУ проявили интерес к данным из сомнительного источника.