Генпрокуратура заявила об отсутствии серьезных нарушений в ходе выборов

Генпрокуратура РФ не нашла серьезных нарушений в ходе прошедших парламентских выборах в стране. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре отмечают, что количество поступивших в надзорные органы жалоб оказалось значительно ниже в сравнении с аналогичной избирательной кампанией в 2011 году. В Единый день голосования 18 сентября в ведомство поступило около 70 обращений о нарушениях законодательства о выборах. При этом в 2011 году за период избирательной кампании и выборов в прокуратуру поступило более 2000 обращений.

В целом по России на середину сентября этот показатель составил около 500 обращений. Представители ведомства при этом отмечают, что допущенные нарушения не повлияли на результаты состоявшихся выборов.