«Бурановские бабушки» выпустили клип на песню к ЧМ-2018

Музыкальный коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки» выпустил клип на песню о чемпионате мира по футболу-2018 в России.

Ролик опубликован на канале Welcome2018 в YouTube. Саму композицию сочинил уроженец Новокуйбышевска, основатель группы «Руки Вверх» Алексей Потехин.

Песня «Оле-ола» впервые была вживую исполнена в минувшее воскресенье, 18 сентября, в Самаре перед началом матча седьмого тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Эта встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Как отмечает «Комсомольская правда», самарские болельщики с воодушевлением приняли исполнение этой песни. У кромки футбольного поля выстроилась очередь желающих сфотографироваться и получить автограф «бабушек».

Фольклорный ансамбль «Бурановские бабушки» был создан в удмуртском селе Бураново более 40 лет назад. Коллектив представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение-2012» в Баку, где занял второе место.