Премьер Украины допустил отмену или изменение закона Савченко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в ближайшее время будет отменен или изменен так называемый закон Савченко, предусматривающий зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы. Об этом он сообщил телеканалу ICTV.

«Правительство в ближайшее время инициирует отмену закона Савченко или его изменение. Закон упростил ответственность преступников и дал возможность десяткам тысяч выйти на свободу. Этих людей выпускают, и они снова начинают убивать, грабить и насиловать», — подчеркнул премьер-министр.

В настоящее время под закон авторства Надежды Савченко подпали около 40 тысяч человек, в том числе осужденные за тяжкие преступления.

Генеральная прокуратура Украины также выступила за внесение изменений в закон, назвав его опасным для общества.

В Главном управлении полиции Киева утверждают, что закон Савченко подстегнул рост преступности в стране. Глава ведомства Андрей Крищенко заявил, что уже отмечены многочисленные случаи неоднократных задержаний преступников, которые совершали противоправные действия, были задержаны, по закону Савченко выходили на свободу и вновь совершали аналогичные преступления.