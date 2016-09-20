В Москве открылся отопительный сезон

В Москве коммунальные службы начали подавать тепло на городские объекты, передает ТАСС со ссылкой на заместителя столичного мэра Петра Бирюкова.

«Сегодня по поручению мэра мной подписано распоряжение о пуске тепла. Работы будут вестись поэтапно. Подключение всех потребителей пройдет в течение пяти дней», — пояснил собеседник агентства.

В первую очередь тепло получат детские сады, школы, поликлиники, больницы, социальные объекты и жилые дома. Согласно нормативам, включение отопления начинается, если в течение пяти дней среднесуточная температура держится ниже плюс восьми градусов. В 2015 году отопительный сезон в столице начался 4 октября.

Во вторник, 20 сентбря, в столице столбики термометров не превышают +7 градусов. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, классическое «бабьего лета» в этом году в Центральной России не будет. По данным Гидрометцентра РФ, короткий период достаточно спокойной погоды возможен лишь в начале октября. В последние дни сентября не исключено несколько солнечных дней, но в целом погода будет изменчивой. Средняя температура будет держаться на уровне плюс 10-15 градусов.

При этом в Хабаровске, Красноярске и Иркутске намного теплее, чем в Москве. «Бабье лето» также порадовало теплом жителей Урала.