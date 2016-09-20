У прилетевшего в Шереметьево россиянина нашли 47 смартфонов iPhone 7

Сотрудники таможни столичного аэропорта Шереметьево обнаружили у одного из пассажиров, прибывших из Гонконга, 43 незадекларированных смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus, сообщает во вторник пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Гражданин России, пытавшийся незаконно провезти партию iPhone, был остановлен при прохождении «зеленого коридора» в аэропорту. Таможенникам пассажир заявил, что планировал использовать электронные устройства для личного пользования.

«В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость товара, было принято решение о направлении смартфонов на экспертизу», — отмечают в ФТС.

Днем ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что на пограничных пунктах пропуска и в аэропортах были задержали несколько десятков человек, которые пытались ввезти в Украину незадекларированные iPhone 7. Так, на границе с Венгрией были задержаны украинцы, которые везли в машине партию контрабандных смартфонов, а в аэропорту Киева остановили гражданина Франции, который хотел пронести в ручном багаже семь незадекларированных гаджетов.

7 сентября Apple представила смартфоны iPhone 7 и iPhone7 Plus. Новые гаджеты будут официально продаваться в России по цене от 56,9 тысяч рублей с 23 сентября.