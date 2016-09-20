Боевики ИГ заявили о захвате в плен офицера ФСБ

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» объявила о захвате в плен офицера Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщает «Медуза» со ссылкой на видеообращение террористов.

Согласно сообщению, захваченный в плен мужчина называет себя внештатным сотрудником 2-го оперативного отдела ФСБ России по Москве, капитаном Евгением Петренко. Он также говорит, что зарегистрирован в городе Царицын Московской области, однако такого города не существует, отмечает «Медуза».

Мужчина на видеозаписи, утверждающий, что попал в плен при выполнении очередного задания, обращается к президенту РФ Владимиру Путину, ФСБ и народу России с просьбой «сделать все возможное» для его освобождения.

Официальных комментариев в данной связи от ФСБ не поступало.