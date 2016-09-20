Россия решила заменить украинскую систему стыковки на МКС

Российская система стыковки орбитальных кораблей «Курс-МКП» на Международной космической станции через два года будет заменена на аналогичную систему украинского производства, сообщает ТАСС.

«У нас задача в 2017 году изготовить первый комплект, и в 2018 году он может появиться на МКС», — цитирует агентство слова руководителя направления радиотехнических систем взаимных измерений для поиска, сближения и стыковки космических аппаратов НИИ точных приборов Сергея Медведева.

Собеседник уточнил, что «Курс-МКП» уже находится в производстве и придет на смену системе «Курс-П», сборка которой осуществлялась на Украине. Новое оборудование создается с учетом унификации с системой стыковки «Курс-НА», которая устанавливается на космические корабли новой серии «Союз МС».

Как рассказал Сергей Медведев, система «Курс-МК» будет работать на расстоянии до 200 километров, что вдвое превышает возможности работающей на МКС системы. При этом погрешность измерения дальности и скорости в новой аппаратуре уменьшена на четверть.

Ранее стало известно, что ЦУПе определили новую дату запуска «Союза МС-02» с экипажем МКС. Запуск может состояться 1 ноября. 17 сентября Роскосмос сообщил о переносе на неопределенный срок запуска с космодрома Байконур космического корабля новой серии, который был намечен на 23 сентября. Причиной отмены стала выявленная техническая неисправность.