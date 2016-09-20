Джима Керри обвинили в причастности к смерти его девушки

Голливудского актера Джима Керри обвинили в незаконном приобретении лекарств для своей подруги Катрионы Уайт, которая умерла от передозировки в 2015 году. Об этом сообщает ВВС.

Бывший муж девушки утверждает, что актер использовал «свое огромное богатство и известность» для того, чтобы покупать без рецепта медикаменты, которые запрещены к свободной продаже.

Согласно документам поданного иска, Кэрри покупал наркотические препараты под псевдонимом Артур Кинг. За день до смерти девушки они поссорились, по утверждению бывшего мужа Катрионы, комик прислал ей сообщение с вопросом «где она держит наркотики», чтобы скрыть свою причастность к ее состоянию.

Бывший муж Вайт утверждает также, что Кэрри был одержим контролем над девушкой и установил камеры наблюдения на ее доме.

Сам актер после самоубийства Катрионы заявил, что глубоко опечален случившимся.

«Она была по-настоящему добрым и нежным ирландским цветком, слишком чувствительным для этой почвы. Любить и быть любимой — все, что действительно имело для нее значение», — рассказал Джим Керри.