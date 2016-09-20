США пересмотрят взаимоотношения с Россией после обстрела конвоя в Сирии

Официальный представитель госдепа США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон переоценит перспективы кооперации с Москвой после обстрела гуманитарного конвоя в Сирии. Об этом пишет Reuters.

Он заявил, что США «возмущены» инцидентом.

«Пункт назначения этого конвоя был известен сирийскому режиму и Российской Федерации. Несмотря на это, гуманитарные работники были убиты, пытаясь обеспечить помощь сирийским гражданам», — подчеркнул он.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил, что во время обстрела совместного конвоя ООН и сирийского общества Красного полумесяца в районе Алеппо погибли и получили ранения множество людей. Он сообщил, что погибли 12 сотрудников миссии ООН.