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20 сентября 2016, 00:13
Мемория

Мемория. Джакомо Кваренги

Сальватор Тончи. Портрет Джакомо Кваренги.
Сальватор Тончи. Портрет Джакомо Кваренги.
ГЭ

20 сентября 1744 года родился архитектор Джакомо Кваренги

Личное дело

Джакомо Антонио Доменико Кваренги (1744 – 1817) родился в селении Рота Фуори в итальянской провинции Бергамо. Он был вторым из пяти детей нотариуса Джакомо Антонио Кваренги. Вопреки воле отца, который, хоть и сам занимался живописью, хотел сделать сына юристом или священником, Джакомо решил посвятить себя искусству. Занимался с местными художниками Джованни Паоло Рэджи и Винченцо Бономини. Посетил с учебными целями Виченцу, Верону, Мантую, Венецию и Пестум, потом, в 1763 году, отправился в Рим вошел в школу Рафаэдя Менгса. После отъезда Менгса в Испанию, занимался в студии Стефано Поцци, но вскоре обратился к изучению архитектуры.

Сначала Джакомо Кваренги находился под влиянием архитектора позднего барокко Паоло Поси . Затем он раздобыл экземпляр «Четырех книг об архитектуре» Андреа Палладио. «Вы никогда не могли поверить, какое впечатление произвела на меня эта книга. Тогда я понял, что у меня есть все основания думать, что меня плохо учили»,  – писал Кваренги. С тех пор Кваренги всю жизнь был убежденным палладианцем. Он решил перейти к изучению архитектурного наследия античности, сначала с Антуаном Декрезе, затем с Николо Джансимони, делая рисунки и чертежи зданий древнего Рима. В 1771 – 1772 году он был в Венеции, где изучал здания, построенные Андреа Палладио. Также он совершил поездки в Италию и Францию.

После этого Джакомо Кваренги приступил к работе в качестве архитектора. Он успел построить несколько зданий в Италии и Австрии. Летом 1779 года императрица Екатерина II попросила своего многолетнего корреспондента барона Фридриха Гримма, жившего в Риме, подыскать двух хороших архитекторов-итальянцев для работы в России. Одним из тех, кто получил приглашение, стал Кваренги. В 1780 году он с семьей отправился в Россию. Первой работой его стала перестройка дворца Екатерины на Яузе. Затем архитектор переехал в Петербург, где ему было поручено возведение нескольких церквей в Царском Селе, Павловске, Пулкове. В 1781 году Кваренги начал постройку Английского дворца в Петергофе, оконченного в 1789 году. В 1782 – 1785 годах он строил Эрмитажный театр на Дворцовой набережной, в 1783 – 1787 годах — здание Академии Наук с колонным портиком, в 1783 – 1788 годах – здание Ассигнационного банка, в 1792 – 1796 годах – Александровский дворец в Царском Селе. В конце 1780-х и в 1790-х годах перестроил для императрицы ряд покоев в восточной части Зимнего дворца, а также создал Тронный и Георгиевский залы.

Павел I назначил Кваренги архитектором высочайшего двора и капитула ордена Святого Иоанна Иерусалимского. При Павле им была выстроена Мальтийская капелла при Воронцовском дворце. Заметными постройками в царствование Александра I стали здание Кабинета при Аничковом дворце (1803 – 1806), Мариинская больница на Литейном (1803), Екатерининский институт (1804), Конногвардейский манеж (1804), Смольный институт (1806 – 1808).

Помимо императорских построек Кваренги работал и по заказам частных лиц. Самые заметные из таких его работ - летний дворец графа Безбородко (Кушелева дача), дом Салтыкова на Дворцовой набережной, дворец Юсуповых на Садовой улице, особняк Гагарина на Дворцовой набережной (с 1860-х известен под названием «доходный дом Жеребцовой»).

В 1810 году Кваренги в последний раз навещает Бергамо, где его торжественно встречают как прославленного архитектора. На следующий год он возвращается в Россию. После окончания наполеоновских войн Кваренги возводит деревянные Триумфальные ворота у Нарвской заставы (1814). Позднее ворота были перестроены в камне и металле Василием Стасовым. Последней его крупной работой стала Англиканская церковь на Английской набережной (1814). Ныне в этом здании располагается Городское экскурсионное бюро.

Умер Джакомо Кваренги 2 марта 1817 года в Санкт-Петербурге.

 

Чем знаменит

 
Джузеппе Поли. Портрет Джакомо Кваренги, 1811. Частное собрание.

Джакомо Кваренги закрепил в русском зодчестве каноны классицизма. Его здания выстроены в изящном и благородном стиле, скупом на декоративные элементы, но поражающем стройностью пропорций. В творчестве Кваренги отражены образцы античной архитектуры, воспринятые через призму теоретических работ Андреа Палладио. К наиболее заметным дошедшим до наших дней постройкам Джакомо Кваренги относятся здания Эрмитажного театра, Академии наук, Ассигнационного банка, Конногвардейского манежа и Смольного института в Петербурге, Александровского дворца в Царском Селе.

 

О чем надо знать

Важную часть наследия Кваренги составили тонированные акварелью рисунки с видами Москвы и Петербурга, а также проекты мебели и утвари. При жизни им были изданы альбомы гравюр с проектов Эрмитажного театра (1787), Ассигнационного банка (1791) и первый том общего собрания его проектов (1810). Эти издания сыграли важную роль в утверждении канонов классицизма в России. Его сын Джулио выпустил в Италии собрание чертежей построек отца (1821, дополненное издание 1843). Большое количество чертежей, рисунков, альбомов, писем и документов Джакомо Кваренги хранится в библиотеке города Бергамо, крупные собрания находятся также в музее Кастелло Сфорцеско и Кабинете рисунков муниципального художественного собрания в Милане, в Эрмитаже и Государственном историческом музее.

 

Прямая речь

«Значение Кваренги в истории русского зодчества конца XVIII и начала XIX века очень велико. Величайший мастер своего времени, не знавший себе равного в целой Европе, он является в значительной степени создателем той архитектурной физиономии, которую имеет Петербург. Ибо здесь еще до сих пор стоят почти нетронутыми десять грандиознейших зданий из числа выстроенных им. Но со смертью Кваренги дух его архитектуры не умер, и он нашел себе достойного продолжателя в лице даровитого К. И. Росси, довершившего начатое им дело украшения столицы. В Европе нет столицы, которая была бы так богата архитектурными сокровищами строгого вкуса. Приобретя все свои обширные знания в Италии путем изучения памятников древнего мира, а также дворцов и вилл Палладио, Кваренги развернул все свое огромное дарование только в России. Он не копировал рабски ни построек римских зодчих, ни произведения Палладио, а старался воскресить лишь дух великих мастеров, создавая архитектуру, отвечающую новому времени. Подобно тем, он никогда не забывал, что архитектура должна быть прежде всего приспособлена к жизни и обязана отвечать своему прямому, практическому назначению. Оттого он меньше всего думал о тех мелочных украшениях фасадов, которыми нередко стараются заменить отсутствие внутренней, логической и конструктивной красоты здания. Его фасады необыкновенно просты и даже суровы, их декоративное убранство крайне сдержанно, но они всегда поражают изумительным благородством, красотой общих масс и стройностью пропорций».

Игорь Грабарь

7 фактов о Джакомо Кваренги

  • Перед началом похода Наполеона в Россию итальянцам, состоявшим на русской службе, было приказано вернуться в Италию. Кваренги отказался выполнить этот приказ и был заочно приговорен к смертной казни с конфискацией имущества.
  • В 1814 году Джакомо Кваренги получил потомственное российское дворянство и орден святого Владимира 1-й степени.
  • Кваренги был похоронен на католическом участке Волкова кладбища. К концу 1860-х место его захоронения было утеряно. Только в 1960-х могилу архитектора нашли, и в 1967 году он был перезахоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.
  • Напротив здания бывшего Ассигнационного банка на Садовой улице в Санкт-Петербурге установлен бюст архитектора.
  • Под руководством Кваренги было создано немало проектов и для усадеб, а также провинциальных городов (дом Денисьева в Курске, 1790; дом Сибирякова или «Белый дом» в Иркутске, 1800–1804). Также Кваренги построил Спасо-Преображенский собор в городе Новгород-Северский Черниговской области.
  • Торговые ряды, возведенные Кваренги в Москве на Красной площади, не сохранились. Из московских работ архитектора по-прежнему стоит здание Старого Гостиного двора между Варваркой и Ильинкой, а также Странноприимного дома графа Шереметева (ныне Институт скорой помощи имени Склифосовского).
  • В честь архитектора назван астероид 32807 Quarenghi.

Материалы о Джакомо Кваренги

Статья о Джакомо Кваренги в русской Википедии

Статья о Джакомо Кваренги в энциклопедии «Кругосвет»

Статья о Джакомо Кваренги в Русском биографическом словаре

Статья о Джакомо Кваренги в энциклопедии Брокгауза и Ефрона

 

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