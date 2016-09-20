Лавров и Керри обсудили в Нью-Йорке сирийские проблемы

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Джон Керри встретились в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

Представитель американской делегации рассказал агентству, что их беседа должна была быть посвящена вопросу о соблюдении режима прекращения огня в Сирии, а также обстрелу гуманитарного конвоя в Алеппо.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РБК, что российская сторона надеется получить от США объяснения авиаударов, в результате которых погибли сирийские повстанцы.

«Мы бы хотели услышать от американской стороны окончательную, финальную версию того, что произошло, и только после этого можно будет говорить о перспективах пересмотра сотрудничества. Дело сейчас не в том, что говорит Кирби, а вопрос в том, что же произошло, и в связи с чем были нанесены эти удары, и каковы их причины», — сказала Захарова.