СМИ анонсировали иски в Конституционный суд из-за выплаты пенсионерам

Право на единовременную выплату в пять тысяч рублей получат только постоянно проживающие на территории РФ пенсионеры, что может стать поводом для массовых жалоб в Конституционный суд, сообщает РБК.

Именно благодаря Конституционному суду в 1998 году право на получение российских пенсий получили уехавшие из страны, но сохранившие российское гражданство лица. Тогда КС руководствовался статьей 19 Конституции, которая гарантирует гражданам равенство прав вне зависимости от места проживания. В настоящее время почти 300 тысяч российских пенсионеров постоянно проживают за границей. Предложенная правительством формулировка лишит их права на получение единовременной выплаты.

В начале года пенсии россиянам были проиндексированы лишь на 4%, хотя по закону должны увеличиваться на фактическую величину инфляции за предыдущий год (12,9% в 2015 году). Закон о федеральном бюджете 2016 года предполагал, что власти рассмотрят возможность повторной индексации пенсий во втором полугодии в зависимости от финансового результата первого полугодия. Но индексация была заменена однократной выплатой.

Собеседники РБК отмечают, что исход рассмотрения возможных жалоб будет зависеть от правового определения того, является ли эта выплата доплатой к пенсии или нет. В свою очередь, в Министерстве труда РФ РБК заверили, что с правовой точки зрения данная выплата является не частью пенсионного обеспечения, а формой социальной поддержки граждан.

Правительственный законопроект о выплате пяти тысяч рублей пенсионерам был внесен в Госдуму 20 сентября.