Литва отозвала из России скрывшего брак с крымчанкой военного атташе

Литва отозвала своего военного атташе в Москве из-за его брака с жительницей Крыма. Об этом сообщается на сайте литовского Минобороны.

В сообщении отмечается, что решение об отзыве Саулюса Пиктурны было принято по его личной просьбе из-за «изменений в семейных обстоятельствах». После отзыва он будет переведен в резерв Минобороны.

Между тем, по информации портала Delfi, полковник-лейтенант Саулюс Пиктурна должен был сменить на посту военного атташе полковника Аудрюса Марцинкявичюса, однако выяснилось, что офицер скрыл информацию о своем семейном положении. В настоящее время отношении него ведется расследование Вторым департаментом оперативных служб — военной контрразведкой Литвы.

«Сейчас он в Литве — мы все выясним и уточним детали. Пока я не хотел бы ничего оценивать, поскольку первичная информация очень противоречивая», — цитирует издание слова руководителя литовского военного ведомства Юозаса Олекаса.