Лукашенко пожаловался на проблемы в отношениях с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о проблемах в развитии отношений с Российской Федерацией. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Мы телепаемся, уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Белоруссию. Мы это воспринимаем как давление на Белоруссию, но давления я не потерплю и белорусы тоже», — приводит агентство слова Лукашенко во время встречи с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и РФ Григорием Рапотой.

Президент Белоруссии также резко выразился относительно поставок качественных продовольственных товаров в Россию, которые блокируются на границе по неясным причинам. Лукашенко подчеркнул, что товарооборот между странами сократился на 10% по сравнению с 2015 годом. При этом в физическом выражении отмечен рост поставок, но по более низкой цене.



Лидер Белоруссии отметил «слишком много критики в адрес не только интеграции на уровне двух государств, но и на уровне Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС)».

Лукашенко призвал Григория Рапоту «более активно подключиться на уровне правительства и президента России к отстаиванию наших общих интересов, Белоруссии и России, чтобы мы хоть как-то двигались вперед».