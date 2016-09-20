Минобороны РФ опровергло причастность к обстрелу гумконвоя ООН в Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг нанесение авиаударов по гуманитарному конвою ООН. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Полит.ру».

«В связи с тем, что маршрут передвижения конвоя проходил через территории, подконтрольные боевикам, российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии вчера осуществлялось его сопровождение беспилотными средствами.

Около 13:40 по Москве весь гуманитарный груз был благополучно доставлен до конечной точки. После чего российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии прекратил мониторинг автоколонны», — сказано в сообщении.

Так как дальнейшие перемещения конвоя не отслеживались, Конашенков утверждает, что информация о местонахождении колонны была только у контролирующих район боевиков.

Кроме того, в Минобороны РФ утверждают, что военными были изучены кадры с места событий. На них не обнаружилось никаких признаков попадания каких-либо боеприпасов по колонне. По словам Конашенкова, все, что видно на записях является следствие пожара груза, который «странным» образом начался одновременно с наступлением боевиков.

«Кто его устроил и для каких целей – могут ответить только как всегда «случайно» оказавшиеся в нужное время и в нужном месте с видеокамерами представители близкой к "Джибхат ан-Нусре" организации "Белые каски"», — сказано в заявлении.

19 сентября боевики запрещенной в РФ группировки «Джабхат Фатах аш-Шам» (прежнее название «Джабхат ан-Нусра») начали масштабное наступление на сирийский город Алеппо. Позже стало известно, что сирийские войска, поддерживаемые Воздушно-космическими силами (ВКС) России, смогли отразить наступление боевиков на юго-западной окраине города Алеппо.