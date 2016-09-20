СМИ рассказали о предложении Минфина повысить НДС и нагрузку на зарплаты

Министерство финансов РФ предлагает реформировать систему взимания страховых взносов со всего зарплатного фонда. Уже с 2017 года ведомство планирует начать взимать страховые взносы по единой ставке 29% , а к 2019 году снизить ее до 26%. Об этом пишут «Ведомости».

Министерство обсудило данное предложение с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает издание. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил факт встречи, однако не уточнил ее подробности. В Минфине от комментариев воздержались.

Предлагается и альтернативный вариант, который предполагает повышение НДС до 20% в 2017 году, а льготной ставки до 12% вместо прежних 10%. Льготную процентную ставку ведомство планирует с 2019 года поднимать на 2 процентных пункта ежегодно пока она не достигнет 20%, сравнявшись с нельготными.

По подсчетам чиновников, такая мера уже в 2017 году может принести порядка 600 млрд рублей в бюджет, еще 400 млрд рублей – в 2018 году и 200 млрд рублей – в 2019 году.