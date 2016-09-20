ЦБ установил крайний срок обеспечения бюджетников картой «Мир»

Банк России установил крайний срок, к которому все бюджетники должны будут быть обеспечены национальной картой «Мир». К 1 января 2018 года все банки обязаны снабдить картами платежной системы мир «Мир» клиентов, получающих средства из бюджета и внебюджетных госфондов. Об этом пишет газета «Ведомости».

Данное решение ЦБ принял в рамках поправок к закону «О национальной платежной системе». Ранее не было четко прописан срок выпуска банками новых карт. К эмиссии приступили лишь 25 банков из 142, следует из информации на сайте НСПК.

Отмечается, что банки и в настоящее время обязаны зачислять средства бюджетников на счета с привязанной картой «Мир». Принятие новых поправок ускорит процесс перехода на новую платежную систему.

Также ЦБ определил сроки, в которые банки должны обеспечить прием карт «Мир»: не позднее 1 апреля 2017 года.

К настоящему времени Сбербанк успешно завершил технические мероприятия по интеграции с национальной платежной системой «Мир» и приступил к их обслуживанию в банкоматах и торгово-сервисной сети, передают РИА Новости.