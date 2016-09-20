Путин сократил штат МВД на 163 тысячи человек

Президент РФ Владимир Путин сократил предельную численность сотрудников органов внутренних дел в целом и центрального аппарата МВД в частности. Подписанный им указ опубликован на портале правовой информации.

С 1 октября 2016 года предельная штатная численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемая за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, установлена в количестве 904881 единиц (ранее 1067876 единиц).

Численность центрального аппарата МВД (без персонала по охране и обслуживанию зданий) установлена в количестве 6714 единиц.

С октября 2016 года главе МВД разрешено иметь шесть заместителей, а не семь, как было до сих пор.