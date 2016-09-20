МВД разъяснило сокращение штата

Сокращение штатной численности МВД РФ объясняется переводом части сотрудников в ряды Национальной гвардии России (Росгвардии), сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД.

Напомним, 20 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о сокращении предельной численности сотрудников органов внутренних дел в целом и центрального аппарата МВД в частности. Общая штатная численность сокращается на 163 тысячи человек.

Как пояснили в пресс-службе МВД, данный указ подготовлен в рамках реализации указа президента от 5 апреля 2016 года об образовании Росгвардии – в нем оговаривается передача части полномочий и штата МВД Росгвардии.