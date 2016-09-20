Нарышкин предложил отменить плоскую шкалу подоходного налога

Председатель Госдумы Сергей Нарышкин сообщил, что пришло время подумать о введении разных уровней налогообложения в зависимости от дохода. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

«Надо очень внимательно считать и решение принимать аккуратно», — подчеркнул он.

Нарышкин считает необходимым сначала выяснить, не потеряет ли государство при отказе от плоской шкалы налога, который сейчас составляет 13%.

Спикер также сообщил, что плоская шкала была введена для того, чтобы приучить граждан России платить налоги. По его мнению, финансовая дисциплина с тех пор улучшилась. Поэтому «можно думать» о введении прогрессивной шкалы, отметил Нарышкин.