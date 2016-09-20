20 сентября 2016, 19:02
Обама опоздал на собственное выступление в ООН
Президент США Барак Обама опоздал на собственное выступление в рамках заседания Генассамблеи ООН, которая собралась в Нью-Йорке, передает Reuters.
Председатель сессии отметил, что «президент принимающей ассамблею страны пока не с нами», и дал слово президенту Чада Идрису Деби.
При этом Манхэттен в Нью-Йорке перекрыли для проезда кортежа Обамы, отмечается в твиттере министерства иностранных дел России. Из-за этого главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову пришлось отправиться на заседание пешком, чтобы не ждать в пробке.
#Захарова: Манхэттен перекрыли под Б.Обаму. C.Лавров не стал ждать в пробке и пошел в ООН пешком. pic.twitter.com/xc2RqJE8E7— МИД России (@MID_RF) 20 сентября 2016 г.
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