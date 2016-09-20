Обама опоздал на собственное выступление в ООН

Президент США Барак Обама опоздал на собственное выступление в рамках заседания Генассамблеи ООН, которая собралась в Нью-Йорке, передает Reuters.

Председатель сессии отметил, что «президент принимающей ассамблею страны пока не с нами», и дал слово президенту Чада Идрису Деби.

При этом Манхэттен в Нью-Йорке перекрыли для проезда кортежа Обамы, отмечается в твиттере министерства иностранных дел России. Из-за этого главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову пришлось отправиться на заседание пешком, чтобы не ждать в пробке.