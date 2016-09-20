Обама обвинил Россию в попытке насильственного возвращения славы

Президент США Барак Обама выступил с речью на заседании Генассамблеи ООН – последнем в его президентской карьере. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

Обама в своей речи рассказал об успехах внешней политики своей администрации: улучшение отношений с Кубой, заключение соглашения по ядерной программе Ирана. При этом американский лидер заявил, что США не вмешиваются в дела других государств, выстраивая внутри своей страны пример для подражания.

В качестве антипода Обама назвал Россию: «В нашем мире, покинувшем давно эпоху империй, мы видим, как Россия пытается восстановить свою славу насильственным путем». Президент США отметил, что «некоторые крупные страны» позволяют себе нарушать принципы международного права.

Резюмируя, Обама отметил: «Множество раз в прошлом люди верили, что мир достиг наконец эпохи просвещения, но потом возвращались на путь конфликтов и страдания. Возможно, это судьба и нашего поколения. Нельзя забывать выбор отдельных людей, приводивший к мировым войнам. Но нужно помнить и решения тех, кто создал ООН, чтобы положить таким войнам конец».