СКР назвал приоритетную версию убийства лидера «Оплота»

Основной версией убийства руководителя украинской организации «Оплот» Евгения Жилина является его коммерческая деятельность. Об этом «Дождю» сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Напомним, накануне в подмосковном ресторане «Горки-2» был застрелен руководитель украинской общественной организации «Оплот» Евгений Жилин.

СМИ сообщили, что неизвестный произвел выстрелы предположительно из пистолета в двух посетителей, сидящих за одним столом.

После этого убийца скрылся, один из пострадавших скончался на месте, второй был госпитализирован.

Евгений Жилин в 2013-2014 годах был известен как активный идейный противник Евромайдана.