Победу ПАРНАС в кубанской станице объяснили ошибкой комиссии

Лидерcтво оппозиционной партии ПАРНАС по единому федеральному округу на участке в кубанской станице Родниковская стало возможным из-за ошибки членов участковой избирательной комиссии, передает «Интерфакс».

Кандидат от ПАРНАС Александр Сафронов выдвигался на участке номер 2756 в станице Родниковская. Незадолго до Единого дня голосования он попросил вычеркнуть его из бюллетеня.

«Кто-то, вычеркивая из бюллетеня фамилию кандидата, сложившего полномочия, заступил на квадрат для голосования, что само по себе уже является отметкой. Такие факты имели место, и на одном из участков, где это произошло, победил ПАРНАС», — цитирует агентство слова председателя краевой избирательной комиссии Алексея Черненко.

По данным ЦИК, на 2756-м участке из 942 бюллетений 783 были признаны недействительными, так как на них стояло две пометки — случайная и пометка избирателя. По итогам подсчета оставшихся, ПАРНАС стала лидером: за нее проголосовали 70 человек, а, к примеру, за «Единую Россию» – 61 человек.

В целом в Краснодарском крае ПАРНАС по федеральному округу, по данным ЦИК, поддержали 0,54% избирателей. Лидером стала «Единая Россия», набравшая 59,32%. Список кубанских единороссов на выборах в Госдуму возглавил спикер Законодательного собрания Кубани Владимир Бекетов. На втором месте – член Центрального штаба и заместитель руководителя Исполкома «Общероссийского народного фронта», руководитель Центра правовой защиты журналистов Наталья Костенко. Замыкает тройку главный врач Краевой клинической больницы №1, член Комитета ЗСК по вопросам здравоохранения Владимир Порханов. На втором месте в регионе оказалась партия ЛДПР, которой отдали голоса 13,77%. Явка на выборах в Госдуму в регионе составила 51,25%.