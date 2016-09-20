В Госдуму внесен законопроект о выплате пяти тысяч рублей пенсионерам

Правительство направило в Госдуму проект федерального закона «О единовременной выплате пенсионерам», сообщает пресс-служба кабмина.

«Законопроектом предусматривается произвести в январе 2017 года единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей лицам, постоянно проживающим на территории России и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, которые выплачиваются Пенсионным фондом России»,— говорится в пояснении к документу.

На прошлой неделе председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил, что Минфин и Минтруд устранили разногласия по поводу законопроекта о выделении единовременной выплаты пенсионерам и уже в ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение Госдумы. Ранее, 9 сентября, глава правительства поручил министерствам труда и финансов в течение суток устранить все разночтения и согласовать законопроект.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что на индексацию в виде единовременной выплаты пенсионерам будет выделено более 221 млрд рублей. Деньги получат 44 миллиона пенсионеров. При этом выплата положена всем пенсионерам, получающим деньги через Пенсионный фонд России, вне зависимости от того, работают они или нет. Деньги начнут переводиться уже в январе, при этом они не будут облагаться налогом.