Песков выразил слабую надежду на перемирие в Сирии

В Кремле оценили шансы на возобновление режима прекращения огня в Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал надежды на перемирие «очень слабыми». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Основываясь на той информации, которая поступает по состоянию на вечер накануне, когда началось наступление подразделений Нусры (запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" — прим. "Полит.ру"), которые, как известно, активно использовали эту неделю для, по всей видимости, пополнения арсенала боеприпасов, для перегруппировки — на этом фоне мы испытываем крайнюю обеспокоенность», — заявил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что сложилась крайне напряженная ситуация.

Напомним, ранее командование сирийской армией официально объявило о прекращении соблюдения перемирия, вступившего в силу 12 сентября.