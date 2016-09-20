Российские военные проверят информацию об обстреле гумконвоя в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные проверяют информацию об обстреле гуманитарного конвоя ООН в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не считаю возможным и правильным в целом делать какие-то голословные заключения», — сказал Песков

Он предложил дождаться появления информации из первоисточников.

Напомним, сегодня сообщалось, что на северо-востоке Алеппо обстрелу подвергся совместный гуманитарный конвой ООН и Сирийского общества Красного полумесяца.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил, что множество людей были убиты или получили серьезные ранения.

В результате обстрела погибли 12 сотрудников миссии ООН.