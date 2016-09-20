Песков опроверг принятие решения о повышении НДС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не принимал решений о повышении НДС и прочих налоговых платежей. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Безусловно, все эти вопросы, связанные с налоговыми маневрами и так далее, они затрагиваются на совещаниях у президента по экономическим вопросам так или иначе, но хочу напомнить, что все-таки это целиком и полностью прерогатива правительства и в данном случае первоисточником является именно правительство», — цитирует Пескова агентство.

Ранее сообщалось о планах Министерства финансов России по реформированию системы взимания страховых взносов со всего зарплатного фонда. С 2017 года ведомство планирует начать взимать страховые взносы по единой ставке 29%, либо повысить НДС до 20%, а льготную ставку — до 12% вместо прежних 10%, говорилось в сообщении.