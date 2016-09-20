Путин назначил нового командующего Каспийской флотилией

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении контр-адмирала Сергея Пинчука командующим Каспийской флотилией (КФл), передает РИА Новости.

Сергей Пинчук сменил на этой должности контр-адмирал Игоря Осипова, который был переведен на новое место службы на Тихоокеанский флот.

Контр-адмирал Пинчук Сергей Михайлович родился 26 июля 1971 года в городе Севастополе. Служил на Балтийском флоте в должности командира зенитно-ракетной батареи ракетно-артиллерийской боевой части эскадронного миноносца. В 2016 году окончил Военную академию Генштаба.

В середине августа корабли Каспийской флотилии «Татарстан» и «Дагестан», а также малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» нанесли удары крылатыми ракетами «Калибр» по целям террористов в Сирии.