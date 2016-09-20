Сообщение о захвате самолета Saudia Airlines на Филиппинах оказалось ложным

Сообщение о захвате самолета Saudia airlines, вылетевшего из Саудовской Аравии на Филиппины, оказалось ложным, передает РИА Новости со ссылкой на саудовский телеканал Alekhbariya.

«Инцидент с самолетом "Саудовских авиалиний" в Маниле разрешился миром, поступило ложное сообщение о захвате самолета, прибывшего из Джидды в Манилу рейсом 872», — заявили в авиакомпании. В настоящее время режим экстренной ситуации в аэропорту Манилы снят.

По уточненным данным, на борту лайнера, вылетевшего из Саудовской Аравии на Филиппины, находились около 300 пассажиров, большинство из которых являются паломниками, возвращающимися домой с хаджа.

Ранее во вторник в СМИ появилась информация о том, что пассажирский лайнер Saudi Airlines проверяют в аэропорту Манилы после сообщения пилота о том, что борт «находится под угрозой захвата заложников». Сразу после приземления в столице Филиппин самолет изолировали. В аэропорт Ниноя Акино было направлено спецподразделение полиции по освобождению заложников.